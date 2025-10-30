ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

У жіночній сукні з кейп-рукавом: Кейт Гадсон сяяла на зірковому галавечорі

Акторка обрала для своєї появи позачасове вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон відвідала захід журналу Variety «Сила жінок 2025: Лос-Анджелес», що відбувся в Беверлі-Гіллз. Акторка обрала для своєї появи на публіці лаконічну, але елегантну довгу сукню від бренду Carolina Herrera.

Однотонне вбрання ідеально підкреслювало фігуру Кейт і не мало декору, а його головною прикрасою стала накидка-кейп, що спадала до підлоги. Це був оригінальний і цікавий акцент, який останнім часом дуже популярний серед знаменитостей.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Образ Гадсон також доповнила прикрасами з діамантами, довгим манікюром, лаконічним макіяжем і простою зачіскою з зібраним ззаду волоссям. Ці прості акценти робили лук акторки цілісним і підкреслювали її красиву зовнішність і харизму.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кількома днями раніше Кейт виходила на публіку в зовсім іншому вбранні. Вона відвідала прем’єру фільму «Пісня любові» в довгій сукні в стилі 1930-х років від бренду Roksanda з колекції весна-літо 2026 року, яка ідеально передавала дух старого Голлівуду.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Красиві образи акторки Кейт Гадсон (25 фото)

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie