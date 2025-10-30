У жіночній сукні з кейп-рукавом: Кейт Гадсон сяяла на зірковому галавечорі

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон відвідала захід журналу Variety «Сила жінок 2025: Лос-Анджелес», що відбувся в Беверлі-Гіллз. Акторка обрала для своєї появи на публіці лаконічну, але елегантну довгу сукню від бренду Carolina Herrera.

Однотонне вбрання ідеально підкреслювало фігуру Кейт і не мало декору, а його головною прикрасою стала накидка-кейп, що спадала до підлоги. Це був оригінальний і цікавий акцент, який останнім часом дуже популярний серед знаменитостей.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Образ Гадсон також доповнила прикрасами з діамантами, довгим манікюром, лаконічним макіяжем і простою зачіскою з зібраним ззаду волоссям. Ці прості акценти робили лук акторки цілісним і підкреслювали її красиву зовнішність і харизму.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кількома днями раніше Кейт виходила на публіку в зовсім іншому вбранні. Вона відвідала прем’єру фільму «Пісня любові» в довгій сукні в стилі 1930-х років від бренду Roksanda з колекції весна-літо 2026 року, яка ідеально передавала дух старого Голлівуду.

Кейт Гадсон / © Associated Press