В суцільному купальнику та капелюсі: топмодель Алессандра Амбросіо відпочиває у Камбоджі

Бразилійка відлетіла до Південно-Східної Азії на відпочинок.

42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – вирушила до Камбоджі, звідки показує гарні фотографії.

Для відпочинку біля басейну зірка обрала чорний суцільний купальник і білий капелюх, свій пляжний образ вона доповнила витонченими браслетами на нозі та руці, а також білим манікюром і педикюром.

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Модель не лише просто засмагає біля басейну, а й багато подорожує країною. Вона відвідала Ангкор-Ват – найбільший храмовий комплекс у світі.

Нагадаємо, раніше топмодель Алессандра Амбросіо похизувалася стрункою фігурою. Вона опублікувала у своєму Instagram кілька серій знімків із пляжу.

Алессандра Амбросіо / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

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