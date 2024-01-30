В суцільному купальнику та капелюсі: топмодель Алессандра Амбросіо відпочиває у Камбоджі

Бразилійка відлетіла до Південно-Східної Азії на відпочинок.
42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – вирушила до Камбоджі, звідки показує гарні фотографії.
Для відпочинку біля басейну зірка обрала чорний суцільний купальник і білий капелюх, свій пляжний образ вона доповнила витонченими браслетами на нозі та руці, а також білим манікюром і педикюром.
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Модель не лише просто засмагає біля басейну, а й багато подорожує країною. Вона відвідала Ангкор-Ват – найбільший храмовий комплекс у світі.
Нагадаємо, раніше топмодель Алессандра Амбросіо похизувалася стрункою фігурою. Вона опублікувала у своєму Instagram кілька серій знімків із пляжу.
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