У "зміїних" лосиних та з гламурною склянкою у стрази: Дженніфер Лопес помітили після тренування

Зірка продемонструвала новий спортивний образ.
Дженніфер Лопес була у чудовій формі, коли її сфотографували папараці у Лос-Анджелесі. Знаменита акторка та співачка якраз виходила із зали після інтенсивного тренування і йшла до своєї машини, тому на ній був спортивний лук.
Дженніфер була одягнена в зелені лосини в "зміїний" принт, жовту майку з галтером та білі кросівки. Також Лопес зібрала волосся у високий пучок, одягла сонцезахисні окуляри та не зробила макіяж.
У руці у суперзірки була велика склянка для води усипана стразами. У Дженніфер багато таких склянок різного дизайну і вона завжди носить їх із собою.
Днем раніше Лопес також з'явилася на вулиці, але тоді на ній були чорні лосини та проста біла футболка. Головним елементом її образу стала сумка Hermes Birkin.
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