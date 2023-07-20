У "зміїних" лосиних та з гламурною склянкою у стрази: Дженніфер Лопес помітили після тренування

Дженніфер Лопес була у чудовій формі, коли її сфотографували папараці у Лос-Анджелесі. Знаменита акторка та співачка якраз виходила із зали після інтенсивного тренування і йшла до своєї машини, тому на ній був спортивний лук.

Дженніфер була одягнена в зелені лосини в "зміїний" принт, жовту майку з галтером та білі кросівки. Також Лопес зібрала волосся у високий пучок, одягла сонцезахисні окуляри та не зробила макіяж.

У руці у суперзірки була велика склянка для води усипана стразами. У Дженніфер багато таких склянок різного дизайну і вона завжди носить їх із собою.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Днем раніше Лопес також з'явилася на вулиці, але тоді на ній були чорні лосини та проста біла футболка. Головним елементом її образу стала сумка Hermes Birkin.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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