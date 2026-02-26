ТСН у соціальних мережах

У зміїному корсеті і шоколадних штанях: реперка Lizzo на розважальному шоу

37-річна реп-виконавиця поєднала у своєму луку шкіру і хутро.

Lizzo

Lizzo / © Getty Images

Реперка Lizzo завітала на шоу «Пізньої ночі із Сетом Маєрсом» у Нью-Йорку.

У студії артистка зʼявилася в ефектному аутфіті. На ній був шкіряний корсет зі зміїним принтом і шкіряні штани-палацо шоколадного кольору. Лук зірка доповнила чорним хутряним боа.

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo цього вечора перевтілилася у білявку — вона одягла довгу перуку платинового відтінку. Вона також зробила макіяж із коричневою помадою і довгий манікюр. Шию реперка прикрасила шнурком із камінням, а руки — металевими браслетами і каблучками.

Нагадаємо, Lizzo відвідала івент у короткій шоколадній сукні з драпуванням і коричневій шубі.

