У зміїному вбранні від Roberto Cavalli: Дженніфер Лопес у розкішному образі у Нью-Йорку

У зміїному вбранні від Roberto Cavalli: Дженніфер Лопес у розкішному образі у Нью-Йорку

Хижий лук зірки привертав увагу.

Дженніфер Лопес прилетіла днями до Нью-Йорка, де взяла участь у програмі Today with Hoda & Jenna, щоб розповісти про роботу над своїм новим фільмом "Вийду за тебе", який вийде у прокат 11 лютого.

Дорогою на програму Дженніфер сфотографували папараці, і вона була дуже стильною. Зірка обрала монохромне вбрання з хижим принтом від Roberto Cavalli, яке складалося з сукні, колготок, туфель-човників і довгого плаща. Доповнили лук суперзірки макіяж, зачіска з прядками, а також сумка та ювелірні прикраси від Bvlgari.

Дженіфер Лопес / Getty Images

Також Дженніфер сфотографували і з її бойфрендом Беном Аффлеком, коли пара виходила зі студії NBC. Бен прилетів із Лопес до Нью-Йорка, щоб підтримати.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Getty Images

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