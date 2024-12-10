У золоті та розкішних вбраннях: Бейонсе вийшла на публіку з родиною

Сім'я Картерів - Джей-Зі, Бейонсе та їхня дочка Блу Айві - вийшли у світ. Вони вкрай рідко з'являються на публіці, тим паче, всі разом, але цього разу сяяли перед камерами на прем'єрі фільму "Муфаса: Король Лев" у Каліфорнії.

Бейонсе / Фото: Associated Press

Вбралися всі в одній кольоровій гамі. Бейонсе одягла сукню від Модного дому Balmain. Це було вбрання-бюстьє з глибоким декольте, сукня була декорована великими золотими колами. Образ співачка доповнила чорними туфлями на підборах, макіяжем та об'ємним укладанням з локонами.

Старша дочка зірка – Блу Айві – одягла золоту бальну сукню. У вбрання дівчинки не було бретельок, але була велика і пишна спідниця. Образ дівчинка, якій, до речі, лише 12 років, доповнила макіяжем, зачіскою з афрокосичками та довгими сережками.

Бейонсе, Блю Айві Картер / Фото: Associated Press

Джей-Зі був у коричневому костюмі, який носив у поєднанні з білою сорочкою та чорною краваткою.

Jay-Z, Бейонсе / Фото: Associated Press

Jay-Z, Бейонсе, Блю Айві Картер / Фото: Associated Press

Також захід відвідала Тіна Ноулз — мати Бейонсе. 70-річна жінка обрала своє улюблене вбрання - чорний штанний костюм, який доповнила шкіряними рукавичками та широким поясом із золотими прикрасами.

Тіна Ноулз, Jay-Z, Бейонсе, Блю Айві Картер / Фото: Associated Press

Всі разом Картери вийшли на публіку, оскільки Блу Айві озвучила у фільмі "Муфаса: Король Лев" одного з персонажів — левеня Кіару, яка є дочкою Сімби та Нали, а також онучкою Муфаси і Сарабі та принцесою Земель Прайда.

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