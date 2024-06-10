У золотих прикрасах і купальнику з папугами: Сальма Гаєк показала, як відпочила біля океану

Акторка у суцільному купальнику з подругою покупалася в океані.
Сальма Гаєк опублікувала в Instagram цікаві відео з відпочинку біля океану. Перше вийшло досить кумедним. На ньому акторку збиває хвилями, а вона у цей момент сміється.
Одягнена Сальма у суцільний купальник із зображенням кольорових папуг. Свій пляжний лук вона доповнила золотими масивними ланцюжками з підвісками на шиї і руці.
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На іншому відео та фото зірка купалася зі своєю подругою, на якій був чорний суцільний купальник.
Нагадаємо, Сальма Гаєк на державну вечерю Єлисейському палаці приїхала у темно-синій сукні з мереживним верхом та пишним подолом.
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