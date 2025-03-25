У золотих сережках і сукні з декольте: 55-річна Еллен Помпео сяяла на прем'єрі в Парижі

На захід вона одягла витвір від бренду Brandon Maxwell.

55-річна американська акторка Еллен Помпео, відома насамперед за своєю грою в медичному серіалі "Анатомія Грей", з'явилася на прем'єрі нового серіалу. Вона зіграла в шоу під назвою "Хороша американська сім'я" (Good American Family), тому зараз займається просуванням цього проєкту та активно відвідує різні присвячені йому заходи.

Одна з презентацій мінісеріалу відбулася у Парижі в кінотеатрі Pathé Beaugrenelle 24 березня. На Еллен була довга чорна сукня з рукавами тівеликим краплеподібним декольте. Це вбрання прикрашали великі золоті ґудзики на горловині та рукавах. Також Еллен зачесала волосся назад, зробила макіяж у персиковій гамі та наділа золоті прикраси – великі сережки й каблучку з величезним каменем.

Еллен Помпео на прем'єрі в Парижі / Фото: Getty Images

Раніше прем'єра серіалу відбулася також у Лос-Анджелесі. На захід Еллен прийшла в однотонній довгій білій сукні-колоні з одним рукавом.

Еллен Помпео на прем'єрі в Лос-Анджелесі / Фото: Associated Press

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