У золотистій сукні з "голим" ефектом: розкішна Кейт Гадсон на прем'єрі фільму в Лос-Анджелесі

У цьому сміливому вбранні Кейт мала приголомшливий вигляд.

Акторка Кейт Гадсон відвідала прем'єру детективного фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля", який став продовженням досить успішної картини 2019 року "Ножі наголо". Захід відбувався у Лос-Анджелесі, у Музеї кіноакадемії.

На знаменитості була приголомшлива золотава сукня від бренду Elie Saab з колекції осінь-зима 2022 року.

Сукня була виконана з бежевої тканини, яка практично зливалася з відтінком шкіри акторки та створювала "голий" ефект, а також вона була повністю розшита лелітками різного розміру та бісером.

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Ще сукня мала довгий шлейф та рукава з розрізами, а її тканина була трохи прозорою. Кейт вирішила не одягати бюстгальтер під вбрання і без сорому вийшла на червону доріжку, засвітивши свої груди.

Спина у сукні була повністю відкритою, а доповнила акторка вбрання діамантовими сережками, макіяжем із шимерними тінями та високою зачіскою.

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

На прем'єрі Кейт з'явилася в компанії рідних — коханого Денні Фудзікави та мами Голді Гоун.

Кейт Гадсон і Денні Фудзікава / Фото: Associated Press

Кейт Гадсон і Голді Гоун / Фото: Associated Press

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