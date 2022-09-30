У золотисто-сріблястій сукні з торочкою: Амаль Клуні у розкішному образі сяяла на червоній доріжці

Амаль і Джордж Клуні вперше провели у Нью-Йорку церемонію вручення премії Justice Albi Awards свого фонду Clooney Foundation.

Амаль і Джордж Клуні / Фото: Associated Press

44-річна правозахисниця для такої події обрала розкішний образ. На ній була кокетлива золотисто-срібляста сукня від Atelier Versace із торочкою з бісеру та патєток. Спереду був розріз. Сукня чудово сиділа на стрункій фігурі знаменитості.

Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила срібними босоніжками від Aquazzura і невеликою сумочкою, інкрустованою золотистим камінням. Клуні зробила гарну зачіску з локонами і макіяж із акцентом на червоній помаді. У вухах у неї були елегантні сережки, а на руці - браслет.

Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Амаль Клуні / Фото: Associated Press

З Амаль перед фотографами позував її чоловік Джордж Клуні. Вони не приховували ніжних почуттів одне до одного: мило усміхалися та обіймалися. Актор був одягнений у чорний смокінг, білу манушку та чорний метелик.

Амаль і Джордж Клуні / Фото: Associated Press

Амаль і Джордж Клуні / Фото: Associated Press

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