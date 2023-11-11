У золотій білизні з ланцюжками: модель похизувалася ідеальною фігурою і сексуальними сідницями

Арабелла Чі поповнила гардероб красивою білизною, яку приміряла і влаштувала фотосет.
Модель і зірка реаліті – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram чергову порцію пікантних світин, яку вона зробила у своїй спальні.
На фото білявка постала в ефектній золотій білизні, яка виблискувала від променів сонця, зі срібними ланцюжками, що прикрашали тіло.
Чі продемоснтрувала ідеальну фігуру, спокусливе декольте і пружні сексуальні сідниці.
Дівчина зробила укладання, закинувши волосся на один бік, і макіяж у нюдових відтінках. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на руці – золотий браслет.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі похизувалася пікантним декольте, засмагаючи на шезлонгу.
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