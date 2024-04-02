У золотій блузці та чорних штанях: стильну Елізабет Герлі сфотографували у Нью-Йорку

Елізабет Герлі сфотографували у Мідтауні разом із її сином – 21-річним Деміаном Герлі.

Знаменитість мала стильний вигляд і була одягнена в золоту блузу, верхні ґудзики якої пікантно розстебнула і під якою виднівся чорний мереживний бюстгальтер і чорних штанях-кльош. Зверху Ліз одягла чорне довге пальто, а в руках несла шкіряну сумку.

Герлі розпустила своє довге волосся, красиво уклавши його кучерями, зробила насичений макіяж і одягла великі сонцезахисні окуляри зі світлими лінзами. У неї у вухах були сережки з камінням, а на шиї ланцюжок з кулоном. Акторка мала приголомшливий вигляд.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на церемонії "Оскар" Елізабет Герлі сяяла в золотій сукні із сексуальним декольте та розрізом.

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