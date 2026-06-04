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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

У золотій блузці з лелітками і колготах в сітку: гламурна Джоан Коллінз отримала нагороду на церемонії

93-річна легендарна акторка продемонструвала новий ефектний аутфіт.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Getty Images

Джоан Коллінз відвідала церемонію Variety «Power of Women», яка відбулася у Лондоні. Акторка отримала нагороду «Ікона року» (Icon of the Year) за свій внесок в індустрію.

Коллінз обрала для своєї появи гламурний аутфіт. На ній була золотиста блузка, розшита лелітками, з довгими рукавами і V-подібним вирізом, яку вона скомбінувала з чорною спідницею довжиною за коліна.

Джоан Коллінз / © Getty Images

Джоан Коллінз / © Getty Images

Лук Джоан доповнила чорними колготами в сітку і чорними сатиновими слінгбеками.

Акторка зробила об’ємне укладання з локонами і нюдовий манікюр, вуха прикрасила масивними діамантовими сережками, а на руці була каблучка з різнокольоровим камінням.

Нагадаємо, Джоан Коллінз у білосніжній сукні з оголеними плечима викликала фурор у Каннах.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
164
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