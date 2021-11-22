У золотій масці на все обличчя та незвичній накидці: Cardi B вразила публіку образами

У золотій масці на все обличчя та незвичній накидці: Cardi B вразила публіку образами

Хіп-хоп-виконавиця Cardi B була ведучою церемонії American Music Awards – однією з головних музичних премій у світі.

Традиційно захід відвідує величезна кількість зірок в епатажному вбранні, але цього року усіх затьмарила Cardi B. Зірка продемонструвала два образи і обидва приголомшують продуманістю та оригінальністю.

Наприклад, перше вбрання — чорна сукня без бретельок від французького бренду Schiaparelli. Вбрання співачка доповнила рукавички із золотими пазурами та чорною вуаллю. На обличчі у неї була головна особливість нової колекції бренду — золота лита маска.

Cardi B / Associated Press

У такому образі Cardi B позувала на червоній доріжці.

Cardi B / Associated Press

А ось на сцену за власною нагородою, вона перемогла в номінації "Улюблена хіп-хоп пісня", зірка вийшла в ніжній білій сукні з оздобленням з каміння та легкою спідницею зі шлейфом, драпуванням та розрізом, а також дуже незвичайною перламутровою накидкою у вигляді мушлі.

Cardi B / Associated Press

Автором цього дивовижного образу є бренд MISSSOHE E. Самі вони розповідають, що вбрання повністю створене вручну з рослинної тканини Abaca, а вишивка на ньому навіяна розсипом піску та гальки на пляжі. Над створенням такого луку працювало п'ятеро майстрів близько кількох місяців.

Cardi B / Associated Press

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