У золотій масці на все обличчя та незвичній накидці: Cardi B вразила публіку образами

Хіп-хоп-виконавиця Cardi B була ведучою церемонії American Music Awards – однією з головних музичних премій у світі.
Традиційно захід відвідує величезна кількість зірок в епатажному вбранні, але цього року усіх затьмарила Cardi B. Зірка продемонструвала два образи і обидва приголомшують продуманістю та оригінальністю.
Наприклад, перше вбрання — чорна сукня без бретельок від французького бренду Schiaparelli. Вбрання співачка доповнила рукавички із золотими пазурами та чорною вуаллю. На обличчі у неї була головна особливість нової колекції бренду — золота лита маска.
У такому образі Cardi B позувала на червоній доріжці.
А ось на сцену за власною нагородою, вона перемогла в номінації "Улюблена хіп-хоп пісня", зірка вийшла в ніжній білій сукні з оздобленням з каміння та легкою спідницею зі шлейфом, драпуванням та розрізом, а також дуже незвичайною перламутровою накидкою у вигляді мушлі.
Автором цього дивовижного образу є бренд MISSSOHE E. Самі вони розповідають, що вбрання повністю створене вручну з рослинної тканини Abaca, а вишивка на ньому навіяна розсипом піску та гальки на пляжі. Над створенням такого луку працювало п'ятеро майстрів близько кількох місяців.
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