У золотій "металевій" мінісукні: акторка Єва Лонгорія на заході в Лас-Вегасі

Короткою гламурною сукнею вона підкреслила стрункі ноги.
У Лас-Вегасі відбулося відкриття чергового фешенебельного готелю, яке зібрало різноманітних знаменитостей, світських левиць та мільйонерів. Виступав на заході Джастін Тімберлейк, а серед гостей сяяла акторка Єва Лонгорія.
Зірка прийшла в новий готель Fontainebleau у дуже гламурній золотій сукні. Мінівбрання було виконано з тканини, яку повністю прикрашали стрази. Сукня мала високу горловину, а на талії її доповнював широкий коричневий ремінь.
Доповнила гламурний вечірній лук зірка золотим клатчем, коричневими туфлями-човниками, зачіскою-пучком та яскравим макіяжем із коричневою помадою на губах.
Зіркову вечірку також відвідала донька скандального екс-президента США Іванка Трамп. На заході вона з'явилася в ефектній сукні-бюстьє до підлоги від Monique Lhuillier з оксамитовим верхом та срібною спідницею.
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