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У золотій мініспідниці і кроптопі Prada: Глое Кардашян у сексуальному луку знялася у фотосеті для глянцю

У золотій мініспідниці і кроптопі Prada: Глое Кардашян у сексуальному луку знялася у фотосеті для глянцю

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
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У золотій мініспідниці і кроптопі Prada: Глое Кардашян у сексуальному луку знялася у фотосеті для глянцю

Глое Кардашян/Instagram Sorbet Magazine

38-річна зірка реаліті в ефектних вбраннях продемонструвала струнку фігуру.

Глое Кардашян знялася у стильній фотосесії для журналу Sorbet. В Instagram вона опублікувала знімки з фотосету.

Зірка реаліті позувала в сексуальних аутфітах від бренду Prada.

Глое постала в об'єктиві фотокамери в білому кроптопі і золотій мініспідниці. В цьому образі вона продемонструвала тонку талію, плаский живіт і стрункі ноги.

На сторінках глянцю Кардашян також з'явилася у блискучій мінісукні і золотих туфлях на шпильках, а також у романтичній мереживній короткій сукні з білим коміром та манжетами.

На обкладинці журналу Глое продемонструвала нову зачіску з чубчиком та артмакіяж.

Нагадаємо, Глое підкреслила сексуальні форми асиметричною бронзовою обтислою сукнею зі шлейфом від бренду LaQuan Smith з вирізом на животі.

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Дата публікації
Перегляди
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