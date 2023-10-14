У золотій мінісукні: британська аристократка леді Вікторія Герві з'явилася на вечірці в Лондоні

Леді Вікторія Герві — англійська модель, світська левиця, аристократка та колишня It girl. Вона активно відвідує багато вечірок, прем'єр та модних показів, а також регулярно з'являється на кінофестивалях Європи та Америки.

Однак прославилася вона перш за все своїм дивним вибором вбрання, яке іноді надто відверте, голе і часто недоречне.

Вікторія обожнює вирізи на сукнях, золото та міні. Все це вона продемонструвала знову, коли з'явилася на VIP-заході в Лондонській академії моди, присвяченому бренду Jimmy Choo.

Леді Вікторія Герві / Фото: Associated Press

На леді Вікторії була золота сукня з одним рукавом і розшита лелітками. Також сукня мала драпування на стегнах. Вбрання вона доповнила золотими сережками, коричневими замшевими ботильйонами, кількома золотими браслетами The Love від Cartier, зробила макіяж і зібрала волосся ззаду.

Леді Вікторія Герві / Фото: Associated Press

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