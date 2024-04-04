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У золотій мінісукні: дівчина Леонардо Ді Капріо похизувалася стрункими ногами

У золотій мінісукні: дівчина Леонардо Ді Капріо похизувалася стрункими ногами

Вітторія Черетті/instagram.com/michaelkors/

Італійка знялася у рекламі американського бренду.

25-річна італійська модель та кохана Леонардо Ді Капріо – Вітторія Черетті – стала головною зіркою весняної промокампанії Michael Kors, яка була знята на Капрі.

Дівчина приміряла золоту мінісукню, розшиту паєтками, а також комплект, що складаєвся з топу та спідниці з розрізом та поясом з кілець. Образи вона поєднувала з новинками весняно-літньої колекції бренду: шкіряними сумками та босоніжками.

Нагадаємо, раніше Вітторія Черетті виходила на подіум на показі Chloe, який відбувся у рамках Тижня моди у Парижі.

instagram.com/vittoria / ©
instagram.com/vittoria

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