У золотій мінісукні: дівчина Леонардо Ді Капріо похизувалася стрункими ногами

Італійка знялася у рекламі американського бренду.
25-річна італійська модель та кохана Леонардо Ді Капріо – Вітторія Черетті – стала головною зіркою весняної промокампанії Michael Kors, яка була знята на Капрі.
Дівчина приміряла золоту мінісукню, розшиту паєтками, а також комплект, що складаєвся з топу та спідниці з розрізом та поясом з кілець. Образи вона поєднувала з новинками весняно-літньої колекції бренду: шкіряними сумками та босоніжками.
Нагадаємо, раніше Вітторія Черетті виходила на подіум на показі Chloe, який відбувся у рамках Тижня моди у Парижі.
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