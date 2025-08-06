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- Шоу-бізнес
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У золотій мінісукні і ботфортах на підборах: Мерая Кері у гламурному образі з’явилася на сцені
56-річна артистка завжди обирає ефектні сценічні вбрання для своїх виступів.
Мерая Кері виступила на концерті Brighton Pride 2025, який відбувся у Престон-парку у місті Брайтон, що на південному узбережжі Англії.
На сцені зірка продемонструвала гламурний аутфіт. На ній була золота мінісукня від бренду Versace, яка мала пікантне декольте з драпуванням і бретельки. Вбрання Мерая скомбінувала з блискучими нюдовими капроновими колготами і золотими ботфортами на високих підбрах від Giuseppe Zanotti.
Кері доповнила образ гарною зачіскою з локонами, насиченим вечірнім макіяжем і молочним манікюром. На шиї у неї було діамантове намисто, а на руках — браслети і каблучки з діамантами.
Нагадаємо, Мерая Кері у леопардовій сукні з гарним декольте прийшла на інтерв’ю.