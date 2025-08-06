У золотій мінісукні і ботфортах на підборах: Мерая Кері у гламурному образі з’явилася на сцені

Мерая Кері / © Getty Images

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Мерая Кері виступила на концерті Brighton Pride 2025, який відбувся у Престон-парку у місті Брайтон, що на південному узбережжі Англії.

На сцені зірка продемонструвала гламурний аутфіт. На ній була золота мінісукня від бренду Versace, яка мала пікантне декольте з драпуванням і бретельки. Вбрання Мерая скомбінувала з блискучими нюдовими капроновими колготами і золотими ботфортами на високих підбрах від Giuseppe Zanotti.

Мерая Кері / © Getty Images

Кері доповнила образ гарною зачіскою з локонами, насиченим вечірнім макіяжем і молочним манікюром. На шиї у неї було діамантове намисто, а на руках — браслети і каблучки з діамантами.

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Нагадаємо, Мерая Кері у леопардовій сукні з гарним декольте прийшла на інтерв’ю.