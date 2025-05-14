ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Час на прочитання
1 хв

У золотій мінісукні: модель plus-size Ешлі Грем знялася для глянцю

Зірка приміряла відверті вбрання під час нової фотосесії для відомого журналу.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ешлі Грем

Ешлі Грем

37-річна американська модель plus-size Ешлі Грем стала однією з зірок нового спеціального випуску журналу V Magazine. У його «золотій» фотосесії під назвою Golden Rules вона та інші відомі манекенниці приміряли золоті вбрання.

Ешлі позувала в золотій мінісукні з капюшоном, а також у сонцезахисних окулярах.

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Грем приміряла й інший, епатажніший образ, який складався з бюстгальтера і пов’язки на стегнах, виконаних з металу за типом кольчуги.

Ешлі Грем

Ешлі Грем

А на одному з фото модель у сукні із дзеркальної мозаїки стала в позу «місток».

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Зараз Ешлі Грем не так часто, як раніше, виходить у світ, оскільки зайнята у бродвейському мюзиклі «Чикаго». У ньому вона грає головну роль — Роксі Гарт. Модель стверджує, що це була мрія всього її життя. Прем’єра мюзиклу з моделлю у головній ролі відбулася 15 квітня.

Незважаючи на свою зайнятість, модель не змогла пропустити Met Gala 2025 — щорічний Бал інституту костюма в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Ешлі приїхала на світський захід у світло-сірому костюмі в тонку смужку від Boss. Жакет був із V-подібним декольте, до якого Грем прикріпила невелику брошку, а максі-спідниця — з високим вирізом спереду та шлейфом ззаду.

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Пов’язані теми

Дата публікації
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie