У золотій мінісукні: модель plus-size Ешлі Грем знялася для глянцю

Ешлі Грем

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37-річна американська модель plus-size Ешлі Грем стала однією з зірок нового спеціального випуску журналу V Magazine. У його «золотій» фотосесії під назвою Golden Rules вона та інші відомі манекенниці приміряли золоті вбрання.

Ешлі позувала в золотій мінісукні з капюшоном, а також у сонцезахисних окулярах.

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Грем приміряла й інший, епатажніший образ, який складався з бюстгальтера і пов’язки на стегнах, виконаних з металу за типом кольчуги.

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Ешлі Грем

А на одному з фото модель у сукні із дзеркальної мозаїки стала в позу «місток».

Ешлі Грем

Зараз Ешлі Грем не так часто, як раніше, виходить у світ, оскільки зайнята у бродвейському мюзиклі «Чикаго». У ньому вона грає головну роль — Роксі Гарт. Модель стверджує, що це була мрія всього її життя. Прем’єра мюзиклу з моделлю у головній ролі відбулася 15 квітня.

Незважаючи на свою зайнятість, модель не змогла пропустити Met Gala 2025 — щорічний Бал інституту костюма в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Ешлі приїхала на світський захід у світло-сірому костюмі в тонку смужку від Boss. Жакет був із V-подібним декольте, до якого Грем прикріпила невелику брошку, а максі-спідниця — з високим вирізом спереду та шлейфом ззаду.

Ешлі Грем / © Associated Press