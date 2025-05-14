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У золотій мінісукні: модель plus-size Ешлі Грем знялася для глянцю
Зірка приміряла відверті вбрання під час нової фотосесії для відомого журналу.
37-річна американська модель plus-size Ешлі Грем стала однією з зірок нового спеціального випуску журналу V Magazine. У його «золотій» фотосесії під назвою Golden Rules вона та інші відомі манекенниці приміряли золоті вбрання.
Ешлі позувала в золотій мінісукні з капюшоном, а також у сонцезахисних окулярах.
Грем приміряла й інший, епатажніший образ, який складався з бюстгальтера і пов’язки на стегнах, виконаних з металу за типом кольчуги.
А на одному з фото модель у сукні із дзеркальної мозаїки стала в позу «місток».
Зараз Ешлі Грем не так часто, як раніше, виходить у світ, оскільки зайнята у бродвейському мюзиклі «Чикаго». У ньому вона грає головну роль — Роксі Гарт. Модель стверджує, що це була мрія всього її життя. Прем’єра мюзиклу з моделлю у головній ролі відбулася 15 квітня.
Незважаючи на свою зайнятість, модель не змогла пропустити Met Gala 2025 — щорічний Бал інституту костюма в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Ешлі приїхала на світський захід у світло-сірому костюмі в тонку смужку від Boss. Жакет був із V-подібним декольте, до якого Грем прикріпила невелику брошку, а максі-спідниця — з високим вирізом спереду та шлейфом ззаду.