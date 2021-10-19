У золотій мінісукні: Нікі Гілтон позувала на червоній доріжці

Зірка останнім часом все частіше з'являється на світських заходах в Нью-Йорку.

Сестра Періс Гілтон, 38-річна Нікі, відвідала 15-ту щорічну церемонію вручення нагороди Golden Heart Awards. Для заходу знаменитість обрала гламурну золоту мінісукню з довгими рукавами, яка була повністю розшита кристалами різного розміру.

Свій вечірній образ Ніки доповнила аксесуарами у колір сукні: золотим клатчем і туфлями-човниками. Також на обличчі в неї був макіяж з золотистими тінями на очах, а ось губи візажисти оформили їй нейтральним блиском. Що стосується волосся, то Ніки вирішила залишити його розпущеним і рівними.

Нікі Гілтон / Associated Press

Минулого тижня Гілтон також була помічена на публіці в розкішній сукні. Компанію на червоній доріжці їй тоді склала мама Кеті Гілтон.

Нікі Гілтон з мамою / Associated Press

Читайте також:

В ефектних міні і на підборах: Періс, Нікі і Кеті Гілтон з'явилися на заході в Голлівуді

У яскраво-жовтій сукні і з незвичайною сумкою: Нікі Гілтон відвідала вечірку в Каліфорнії

Стиль Нікі Гілтон (21 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання