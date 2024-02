У золотій мінісукні та босоніжках на підборах: Кая Гербер сяяла на вечірці в Лондоні

Кая Гербер приїхала на захід Vogue And Tiffany & Co. Celebrate Fashion And Film Party 2024 у клубі Annabel's у мініатюрній золотій сукні з торочкою з весняно-літньої колекції Celine.

Вбрання Гербер доповнила золотими босоніжками на підборах, світлим манікюром та вечірнім макіяжем, намалювавши чорні стрілки на повіках і нюдовою помадою підкресливши губи. У дівчини було ефектне укладання легкими хвилями. Позувала фотографам Кая на тлі гарної квіткової стіни.

Кая Гербер / Фото: Getty Images

Цього разу Кая відвідала вечірку без своєї знаменитої мами Сінді Кроуфорд, хоч разом вони теж часто виходять на доріжку. Мама та дочка завжди мають чудовий вигляд на публічних заходах.

Нагадаємо, разом Кая та Сінді відвідали 74-у церемонію вручення Національної книжкової премії США, яка відбулася у Нью-Йорку.

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

Читайте також: