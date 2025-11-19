У золотій мінісукні з лелітками: кохана Маколея Калкіна у гламурному образі позувала на івенті

Бренда Сонг / © Getty Images

Реклама

Дружина Маколея Калкіна — Бренда Сонг — відвідала захід у Нью-Йорку, на якому продемонструвала гламурний образ.

Зірка була одягнена у блискучу золоту сукню, розшиту лелітками, приталеного силуету і без рукавів. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Бренда Сонг / © Getty Images

Аутфіт Сонг доповнила гостроносими туфлями на шпильках золотого кольору металік.

Реклама

Бренда зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із блискучими тінями і нюдовий манікюр. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, а руки — діамантовими каблучками.

Нагадаємо, раніше Бренда Сонг на захід журналу Variety у Беверлі-Гіллз з’явилася у лляному костюмі ультрамаринового кольору.