У золотій мінісукні з лелітками: кохана Маколея Калкіна у гламурному образі позувала на івенті
37-річна Бренда Сонг приталеним блискучим вбранням підкреслила струнку фігуру.
Дружина Маколея Калкіна — Бренда Сонг — відвідала захід у Нью-Йорку, на якому продемонструвала гламурний образ.
Зірка була одягнена у блискучу золоту сукню, розшиту лелітками, приталеного силуету і без рукавів. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.
Аутфіт Сонг доповнила гостроносими туфлями на шпильках золотого кольору металік.
Бренда зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із блискучими тінями і нюдовий манікюр. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, а руки — діамантовими каблучками.
Нагадаємо, раніше Бренда Сонг на захід журналу Variety у Беверлі-Гіллз з’явилася у лляному костюмі ультрамаринового кольору.