Шоу-бізнес
103
1 хв

У золотій мінісукні з лелітками: кохана Маколея Калкіна у гламурному образі позувала на івенті

37-річна Бренда Сонг приталеним блискучим вбранням підкреслила струнку фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бренда Сонг

Бренда Сонг / © Getty Images

Дружина Маколея Калкіна — Бренда Сонг — відвідала захід у Нью-Йорку, на якому продемонструвала гламурний образ.

Зірка була одягнена у блискучу золоту сукню, розшиту лелітками, приталеного силуету і без рукавів. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Бренда Сонг / © Getty Images

Бренда Сонг / © Getty Images

Аутфіт Сонг доповнила гостроносими туфлями на шпильках золотого кольору металік.

Бренда зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із блискучими тінями і нюдовий манікюр. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, а руки — діамантовими каблучками.

Нагадаємо, раніше Бренда Сонг на захід журналу Variety у Беверлі-Гіллз з’явилася у лляному костюмі ультрамаринового кольору.

