У золотій мінісукні з мереживом: канадська співачка похизувалася стрункими ногами на червоній доріжці

У Лос-Анджелесі відбулася днями церемонія вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards. Нашу увагу на червоній доріжці привернула канадська артистка Тейт Макрей.

Красуня з'явилася перед фотокамерами у гламурному образі. На ній була золота мінісукня від бренду Rabbane на тонких бретельках і з білим мереживом у зоні декольте і на подолі.

Тейт Макрей / Фото: Associated Press

Вбрання ідеально підкреслило її стрункі ноги. А ще Тейт продемонструвала пишний і сексуальний бюст.

Тейт Макрей / Фото: Associated Press

Аутфіт Макрей доповнила золотими босоніжками на шпильках, ланцюжком із діамантами, золотими браслетами і каблучками з камінням. Вона зробила акуратне укладання, ніжний макіяж, довгий французький манікюр, білий педикюр і намазала ноги гайлайтером, який мерехтів на світлі.

Тейт Макрей / Фото: Associated Press

Читайте також: