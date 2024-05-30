У золотій мінісукні з одним рукавом: Люсі Лью вийшла на червону доріжку

Вона підкреслила ноги ефектним вбранням.
55-річна акторка Люсі Лью — зірка фільму "Ангели Чарлі" — відвідала захід у Нью-Йорку — благодійний галаконцерт Sesame Workshop.
Перед камерами вона з'явилася в золотій блискучій сукні довжиною вище колін, яку прикрашало безліч складок, а також незвичайний об'ємний рукав. Виконана вона була на одне плече.
Доповнила образ Люсі гламурним клатчем зі стразами, босоніжками на платформах та червоним манікюром.
Нагадаємо, що цього року фільму "Ангели Чарлі" виповнилося вже 24 роки і всі акторки, які в ньому зіграли, стали суперзірками і зараз займаються не лише кіно. Дрю Беррімор, наприклад, запустила власне шоу на телебаченні, а ось 51-річна Камерон Діас цього року вдруге стала мамою та розсекретила, що у неї народився син.
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