У золотій мінісукні з одним рукавом: Люсі Лью вийшла на червону доріжку

55-річна акторка Люсі Лью — зірка фільму "Ангели Чарлі" — відвідала захід у Нью-Йорку — благодійний галаконцерт Sesame Workshop.

Перед камерами вона з'явилася в золотій блискучій сукні довжиною вище колін, яку прикрашало безліч складок, а також незвичайний об'ємний рукав. Виконана вона була на одне плече.

Доповнила образ Люсі гламурним клатчем зі стразами, босоніжками на платформах та червоним манікюром.

Люсі Лью / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що цього року фільму "Ангели Чарлі" виповнилося вже 24 роки і всі акторки, які в ньому зіграли, стали суперзірками і зараз займаються не лише кіно. Дрю Беррімор, наприклад, запустила власне шоу на телебаченні, а ось 51-річна Камерон Діас цього року вдруге стала мамою та розсекретила, що у неї народився син.

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