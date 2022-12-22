У золотій мінісукні з оголеною спиною: Ешлі Грем у відвертому образі повеселилася на вечірці

Модель plus-size не соромиться носити сміливі вбрання і своїм прикладом мотивує робити те саме інших жінок.

Ешлі Грем опублікувала в Instagram знімки свого відвертого аутфіту, в якому вона сходила на вечірку.

Модель одягла золоту асиметричну мінісукню з оголеною спиною. Навіть у такому відвертому вбранні Ешлі почувалася дуже впевненою.

Ешлі Грем / Фото: Instagram Ешлі Грем

Ешлі Грем / Фото: Instagram Ешлі Грем

Волосся Грем зібрала в пучок, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із золотими тінями на повіках і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями. На руках у неї були золоті каблучки. Лук Грем доповнила золотистою сумочкою.

Ешлі Грем / Фото: Instagram Ешлі Грем

Ешлі Грем / Фото: Instagram Ешлі Грем

Ешлі Грем / Фото: Instagram Ешлі Грем

Нагадаємо, а на світський захід у Нью-Йорку смілива Ешлі обрала чорну сукню-сітку з каптуром і невеликим шлейфом, під якою на ній була чорна білизна.

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