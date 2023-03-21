У золотій мінісукні з торочкою: британська зірка реаліті продемонструвала гламурний лук

Колишня учасниця британського реалітішоу "Острів кохання" Олівія Гокінс опублікувала в Instagram серію знімків, на яких вона постала у новому гламурному аутфіті.

Олівія Гокінс/Instagram

Красуня приміряла золоту мінісукню, розшиту паєтками і блискітками, на тонких бретельках, з пікантним декольте і торочкою. Вбрання чудово облягало її струнку фігуру.

Олівія Гокінс/Instagram

Образ Олівія доповнила хвилястим укладанням і макіяжем із акцентом на очах.

Олівія Гокінс/Instagram

Нагадаємо, інша учасниця британського реалітішоу "Острів кохання" Зара Макдермотт відвідала світський захід у золотій сукні з драпуванням, сексуальним декольте і високим розрізом.

Читайте також: