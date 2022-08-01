У золотій мінісукні зі шлейфом: Ванесса Гадженс на концерті на підтримку України

Акторка відвідала у суботу благодійний захід організований для Unicef. Вівдбувіавсяі галавечір в Італії на острові Капрі.

На фотоколлі Ванесса Гадженс з'явилася в ефектній золотій мінісукні без бретельок від Michael Kors, яка була повністю розшита паєтками, а також мала довгий шлейф ззаду. Доповнювали вбрання золоті босоніжки на високих підборах Jimmy Choo, макіяж, зачіска, діамантові прикраси, а також лаконічний культовий браслет Cartier Love Bracelet.

Ванесса Гадженс / Фото: Getty Images

Захід, який відвідала зірка, було організовано для збору коштів для дітей, що постраждали від війни, в Україні та Сирії. Виступила на концерті перед знаменитими гостями Дженніфер Лопес, а серед гостей були помічені Джеймі Фокс, Джаред Лето, Мей Маск, Софія Карсон, Фріда Аасен із чоловіком, Аліна Байкова.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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