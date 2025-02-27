У золотій мінісукні зі стразами: гламурна Ешлі Робертс сяяла перед фотографами на церемонії

Радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls – 43-річна Ешлі Робертс – з'явилася на церемонії вручення премії Metro Pride Awards 2025, яка відбулася у Лондоні. Для цього світського заходу зірка обрала гламурну мінісукню від бренду AGRO STUDIO.

Сукня була золотого кольору і з тісним корсетом з декольте, прикрашеним стразами, а ось спідниця була короткою і з цікавим драпуванням на стегнах. Образ Ешлі доповнила прозорими мюлями на підборах, зачіскою-пучком та яскравим макіяжем. У вухах у ведучої сяяли сережки з діамантами.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Бракувало у цьому образі лише сумки, але, можливо, Ешлі просто не взяла її на фотосесію. Нагадаємо, що одним із її улюблених аксесуарів є сумка від Balenciaga, з якою її часто фотографують. Вона у ведучої є у кількох відтінках.

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