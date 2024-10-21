У золотій пікантній сукні: Зендея повторила культовий образ співачки Шер

Зендая викликала фурор своїм луком на світській церемонії у Клівленді.
28-річна американська акторка та співачка взяла участь у церемонії включення до Зали слави рок-н-ролу 2024 року у Rocket Mortgage Fieldhouse.
Знаменитість з'явилася на заході у сміливій золотій сукні з пікантним декольте, голим животом та розрізом спереду, поєднуючи вбрання із золотими туфлями-човниками на підборах.
Зендея мала неймовірний вигляд, віддаючи шану 78-річній Шер, відтворивши її культовий образ 1972 року.
Довге темне волосся акторка залишила розпущеним, вона додала до образу потрійний браслет на зап'ястя і зробила гарний макіяж. Співачка Шер, яка також з'явилася на сцені, ймовірно, оцінила образ своєї колеги.
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