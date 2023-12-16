У золотій спідниці з лелітками: Аманда Голден сходила на роботу в неймовірно гламурному аутфіті

Британська теле і радіоведуча Аманда Голден знову опинилася під прицілом папараці – традиційно зірку сфотографували, коли вона йшла з роботи – ранкового ефіру на Heart FM у Лондоні.

Знаменитість мала дуже гламурний та стильний вигляд, оскільки поєднала розкішну довгу золоту спідницю з колаборації брендів H&M та Paco Rabanne з чорною водолазкою.

Спідниця була трохи розкльошена до низу і її прикрашали лелітки різного розміру. Також Аманда одягла чоботи, чорну косуху, сонцезахисні окуляри та несла в руці невелику сумку.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Детальніше образ вона показала на сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що колекцію H&M та Paco Rabanne запустили у продаж у листопаді цього року і з цієї нагоди Vogue організував для знаменитостей вечірку, однією з гостей якої стала відома німецька фешнблогерка Леоні Ганне. На гламурній вечірці Vogue вона з'явилася у схожій срібній сукні.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

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