У золотій спідниці з лелітками: Аманда Голден сходила на роботу в неймовірно гламурному аутфіті

Зірка одягла вбрання з нової колекції.
Британська теле і радіоведуча Аманда Голден знову опинилася під прицілом папараці – традиційно зірку сфотографували, коли вона йшла з роботи – ранкового ефіру на Heart FM у Лондоні.
Знаменитість мала дуже гламурний та стильний вигляд, оскільки поєднала розкішну довгу золоту спідницю з колаборації брендів H&M та Paco Rabanne з чорною водолазкою.
Спідниця була трохи розкльошена до низу і її прикрашали лелітки різного розміру. Також Аманда одягла чоботи, чорну косуху, сонцезахисні окуляри та несла в руці невелику сумку.
Детальніше образ вона показала на сторінці в Instagram.
Нагадаємо, що колекцію H&M та Paco Rabanne запустили у продаж у листопаді цього року і з цієї нагоди Vogue організував для знаменитостей вечірку, однією з гостей якої стала відома німецька фешнблогерка Леоні Ганне. На гламурній вечірці Vogue вона з'явилася у схожій срібній сукні.
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