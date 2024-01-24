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У золотій сукні без бретельок: Софія Вергара акцентувала увагу на пишному бюсті завітавши на прем'єру серіалу

У золотій сукні без бретельок: Софія Вергара акцентувала увагу на пишному бюсті завітавши на прем'єру серіалу

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Софія Вергара відвідала прем'єру серіалу, в якому зіграла головну роль.

На показ драматичного мінісеріалу "Гризельда" від Netflix у The Fillmore Miami Beach у Флориді акторка приїхала у золотій максісукні без бретельок від Ralph Lauren.

До вбрання Софія Вергара підібрала два широкі золоті браслети на зап'ястя і сережки-висячки. Довге волосся розпустила і злегка накрутила локонами, а також зробила макіяж очей з пишними віями та матовою помадою підкреслила губи.

Софія Вергара / © Getty Images
Софія Вергара / Фото: Getty Images

Ця художня інтерпретація реальних подій розповідає історію Грізельди Бланко, яка переїхала з Медельїна до Маямі та стала "Хрещеною матір'ю" місцевої наркоімперії.

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