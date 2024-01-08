У золотій сукні Christian Dior: Елізабет Дебікі сяяла на "Золотому глобусі"

Австралійська акторка Елізабет Дебікі, яка зіграла принцесу Діану у шостому сезоні серіалу "Корона", з'явилася вчора на церемонії "Золотий глобус" у Беверлі-Гіллз.

Елізабет Дебікі вийшла на червону доріжку в золотистій максісукні на тонких бретельках із кутюрної колекції Christian Dior осінь-зима 2023, доповнивши образ макіяжем майже без макіяжу, декількома прикрасами на шиї, лаконічним браслетом на зап'ясті та каблучкою на пальці.

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Акторка любить бренд Christian Dior і на його паризькому показі Дебікі з'явилася в білій майці в рубчик від Christian Dior, чорній спідниці з високою талією теж від цього бренду, доповнивши образ прозорими чорними туфлями-човниками на шпильці і лаконічною чорною сумкою на короткій ручці.

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

До речі, саму колекцію, яку тоді презентував бренд, ми вам показували раніше.

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