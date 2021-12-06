У золотій сукні Dolce & Gabbana з декольте: Скарлетт Йоганссон відвідала з чоловіком церемонію

На червоній доріжці всі погляди били прикуті лише до Скарлетт.
36-річна зірка фільму "Чорна вдова" Скарлетт Йоганссон відвідала разом із чоловіком Коліном Джостом 44-у церемонію вручення Премії центру Кеннеді у Вашингтоні. Нагорода вручається від 1978 року у грудні особам, які займаються виконавським мистецтвом, за їхній внесок у розвиток американської культури.
Для заходу Скарлетт обрала золоту сукню від Dolce & Gabbana, яка була повністю розшита великими лелітками. Прикрашало вбрання глибоке V-подібне декольте та кілька драпувань на талії. Образ вона доповнила босоніжками зі стразами, діамантовим чокером, сережками-пусетами та макіяжем з акцентом на очах.
Зазвичай цю церемонія також відвідує і президент США. Але Дональд Трамп на ній не з'являвся за час своєї каденції, тому поява Джо Байдена та його дружини у президентському ложі стала справжньою подією.
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