У золотій сукні з вирізом і білій шубі: Жасмін Тукс в образі Mob Wife блиснула сосками

33-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret у пікантному луку завітала на Паризький тиждень моди.

Жасмін Тукс відвідала показ колекції весна/літо 2025 бренду Saint Laurent, який відбувся в межах Паризького тижня моди. І якщо більшість зіркових красунь обрали для своєї появи прозорі вбрання, то Жасмін зробила ставку на сукню з глибоким декольте без білизни.

Тукс продемонструвала ефектний образ у стилі Mob Wife. На ній була золота шовкова білизняна сукня максі на тонких бретелька і з глибоким вирізом. Під вбранням не було бюстгальтера, тож крізь тонкку тканину були помітні її соски.

Жасмін Тукс / Фото: Getty Images

Лук Тукс доповнила об'ємною білою шубою, яку спустила з плечей. Модель уклала волосся в локони, зробила макіяж із чорними стрілками і бордовою помадою і завершила аутфіт масивними золотими сережками.

Нагадаємо, Жасмін Тукс на змагання з волейболу прийшла у чорній мінісукні від Reformation, з молочною сумкою Birkin від Hermès з крокодилячої шкіри, в туфлях від Loro Piana і смугастому жакеті Veronica Beard.

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