У золотій сукні і з екстравагантною зачіскою: зірка "Чорної пантери" в ефектному образі сяяла на премії

Акторка Данай Гуріра у вбранні від Gabriela Hearst прийшла на світську церемонію.
Зірка "Чорної пантери" Данай Гуріра відвідала церемонію нагородження премії Tony Awards 2024 у Нью-Йорку.
Акторка привернула до себе увагу ефектним аутфітом. На ній була золота корсетна сукня максі і без бретельок від бренду Gabriela Hearst, яку вона доповнила чорними гостроносими туфлями.
Гуріра заплела волосся в африканські коси і зробила екстравагантну високу зачіску.
Образ акторка доповнила макіяжем смокі-айс із акцентним золотим олівцем, а також прикрасами від Grace Lee і Suzanne Kalan: золотими сережками і золотими браслетом і каблучкою з діамантами.
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