У золотій сукні і з квітами у волоссі: Елізабет Дебікі виблискувала на Met Gala

Австралійська акторка Елізабет Дебікі була присутня на благодійному вечорі Met Gala 2024 у Нью-Йорку.

Дебіки, яка прославилася завдяки ролі принцеси Діани у серіалі "Корона", сяяла серед інших запрошених гостей господинею вечора Анною Вінтур на червоній доріжці світського заходу.

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Цього року тема виставки звучить як "Сплячі красуні: відродження моди", а ось тема дрескоду самого балу звучить як "Сад часу".

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Елізабет Дебікі з'явилася на доріжці в золотій сукні без бретельок зі шлейфом від Christian Dior, доповнивши образ квітковим аксесуаром у волоссі та золотими сережками теж у вигляді квіток. Акторка зробила виразний макіяж очей, нанесши на повіки золоті тіні і зовсім трохи підкреслила губи. Також знаменитість зробила нюдовий манікюр і одягла обручку у вигляді квітки на палець.

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, серед гостей також з'явилася зірка "Сексу у великому місті" — акторка Сара Джессіка Паркер. Вона обрала для свого виходу вбрання від бренду Richard Quinn.

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