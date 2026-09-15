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- Шоу-бізнес
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У золотій сукні і з пластиром на шиї: Єва Лонгорія одягла на галавечір вбрання не за розміром
51-річна акторка з'явилася на світському заході у сяйливій, яка була на неї трішки замала в районі грудей.
Єва Лонгорія відвідала Global Gift Gala Madrid 2026, який відбувся у Casino de Madrid у Мадриді. Для урочистого вечора акторка обрала розкішний золотий образ.
На Єві була золота сукня максі приталеного силуету і з американською проймою, яка чудово підкреслила струнку фігуру акторки. Вбрання було дуже гарним, але не за розміром, адже в районі грудей по боках воно занадто перетискало Єву і це мало не гарний вигляд.
Аутфіт Лонгорія доповнила невеликими золотими сережками з діамантами і каблучками. Волосся вона уклала м’якими хвилями, яке спадало на одне плече. Макіяж зірка зробила вечірній: підкреслила очі темними тінями та довгими віями, додала бронзер і ніжну помаду нюдового відтінку. На шиї у неї був помітний нюдовий пластир.
Нагадаємо, Єва Лонгорія розповіла про свою головну роль і секрет краси.