У золотій сукні і з пластиром на шиї: Єва Лонгорія одягла на галавечір вбрання не за розміром

Єва Лонгорія / © Getty Images

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Єва Лонгорія відвідала Global Gift Gala Madrid 2026, який відбувся у Casino de Madrid у Мадриді. Для урочистого вечора акторка обрала розкішний золотий образ.

На Єві була золота сукня максі приталеного силуету і з американською проймою, яка чудово підкреслила струнку фігуру акторки. Вбрання було дуже гарним, але не за розміром, адже в районі грудей по боках воно занадто перетискало Єву і це мало не гарний вигляд.

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Єва Лонгорія / © Getty Images

Аутфіт Лонгорія доповнила невеликими золотими сережками з діамантами і каблучками. Волосся вона уклала м’якими хвилями, яке спадало на одне плече. Макіяж зірка зробила вечірній: підкреслила очі темними тінями та довгими віями, додала бронзер і ніжну помаду нюдового відтінку. На шиї у неї був помітний нюдовий пластир.

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Єва Лонгорія / © Getty Images

Нагадаємо, Єва Лонгорія розповіла про свою головну роль і секрет краси.

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