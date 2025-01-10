У золотій сукні прикрасах-зміях: Енн Гетевей відвідала розкішний захід у Шанхаї

Акторка сяяла у світлі софітів як дорогоцінний камінь.
Енн Хетеуей, як амбасадорка ювелірного бренду Bvlgari, відвідала його захід у Шанхаї – церемонію відкриття виставки Bvlgari Infinity Serpents.
З такого приводу вона одягла приголомшливе вбрання золотого кольору, яке було від відомого американського бренду Oscar de la Renta. Це була сукня міді, без бретельок і А-силуету.
Верх сукні був виконаний трохи відтопиреним, а носила вона її в поєднанні з розкішними золотими прикрасами у вигляді змій, прикрашених червоним і синім камінням. Волосся Енн зібрала у високу зачіску, зробила макіяж і завершила вечірнє вбрання гламурною сумкою та золотистими босоніжками від Christian Louboutin.
Нагадаємо, що також вбрання від Oscar de la Renta продемонструвала нещодавно акторка Памела Андерсон. Зірка відвідала у чорній нуарній сукні церемонію вручення "Золотий глобус", яка відбулася у Лос-Анджелесі.
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