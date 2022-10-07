У золотій сукні, розшитій бісером: Джоді Тернер-Сміт відвідала Лондонський кінофестиваль

Акторка обрала для своєї появи перед камерами вбрання від відомого бренду.

У Великій Британії стартував один із найбільших і найвпливовіших міжнародних кінозаходів — Лондонський кінофестиваль. Він проводиться щорічно від 1956 року і цьогоріч до його програми увійшов фільм Ноа Баумбаха "Білий шум", знятий за однойменним сатиричним романом Дона Делілло, написаного ще 1985 року.

Зіграла у цій картині британська акторка Джоді Тернер-Сміт, тому була однією з гостей заходу.

На червону доріжку вона вийшла в золотій сукні від Balmain незвичайного дизайну — сукня була частково розшита бісером кремового кольору та паєтками золотистого, які імітували обладунки.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Доповнювали цей образ прикраси від Bulgari: сережки, кілька браслетів у вигляді змій та каблучки.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Також дуже цікавим у Джоді був макіяж із широкими чорними стрілками та коричневою помадою на губах.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що прем'єра фільму "Білий шум" відбулася 31 серпня на 79-му Венеційському кінофестивалі. Під час цього заходу Джоді стала справжньою зіркою червоної доріжки завдяки оригінальним сукням.

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