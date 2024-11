У золотій сукні та білих гольфах: Кая Гербер одягла дивне вбрання на захід

23-річна американська модель Кая Гербер, яка опинилася цього року серед впливових молодих людей, яких видання Time внесло до списку Time 100 Next, знову з'явилася на публіці. Дівчина відвідала захід The Hollywood Reporter і компанією Instagram: Next Gen 2024.

Вона одягла цього разу досить дивне вбрання, оскільки обрала ансамбль, який складався із золотої мінісукні та накидки. Обидва вироби були розшиті бісером, лелытками та різними намистинами.

Лук дівчини доповнювали білі гольфи з візерунком та фіолетові туфлі з великими бантами. Також Кая уклала волосся в елегантні локони і зробила яскравий макіяж.

Кая Гербер / Фото: Getty Images

Цей образ разюче відрізнявся від обраного дівчиною нещодавно. На один із заходів модель одягла білу сукню своєї матері Сінді Кроуфорд. Бандажна біла сукня була від французького Модного дому Hervé Leger. Вбрання її мати одягала 1993 року на червону доріжку "Оскара".

