У золотій сукні та босоніжках на платформі: ефектна Сальма Гаєк приїхала на показ

Подружжя відвідало показ колекції McQueen весна/літо 2025. 58-річна Сальма мала гламурний вигляд в блискучій золотій сукні з паєтками і взута в золотих босоніжках на платформі та підборах. Гаєк зробила червоний педикюр і світлий манікюр, красиво уклала волосся і зробила виразний вечірній макіяж. У вухах у неї були сережки-висячки, а на пальці обручка з каменем.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Франсуа теж мав дуже стильний вигляд у синьому смугастому піджаку, темно-синьому джемпері та у чорних джинсах, а взутий у шкіряні туфлі. Пару заскочили в першому ряду на шоу, коли вони тримали одне одного за руки і щось розмовляли.

Сальма Гаєк та Франсуа-Анрі Піно / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як перша леді Бріжит Макрон побувала на показі колекції весна 2025 року.

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