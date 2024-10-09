У золотій сукні та компанії дочки-красуні: Брук Шилдс відвідала премію "Жінка року"

У вівторок, 8 жовтня, у Нью-Йорку відбулося вручення премії журналу Glamour "Жінка року". Гламурний захід відвідало багато світових знаменитостей.

Брук Шилдс / Фото: Associated Press

Серед гостей церемонії сяяла зірка першої екранізації роману "Блакитна лагуна" 59-річна акторка Брук Шилдс. Вона вийшла на червону доріжку в приголомшливій золотій сукні, повністю розшиті лелітками.

На спідниці її сукні був високий розріз, що демонстрував ноги, а також красиві золоті туфлі на підборах. Образ доповнили макіяж, розкішна зачіска з кучерями, а також безліч золотих прикрас.

Брук Шилдс / Фото: Associated Press

На церемонію акторка прийшла зі своєю 21-річною дочкою Ровен Френсіс Генчі. Вони позували разом для фото, обіймалися та мило усміхалися перед камерами.

Брук Шилдс із дочкою / Фото: Associated Press

На дівчині була біла сукня-бюстьє, розшита сріблястими квітами та листям.

Брук Шилдс із дочкою / Фото: Associated Press

Ця поява зірки на червоній доріжці сталася після її операції. Нагадаємо, що влітку вона не могла носити підбори, тому з'явилася на врученні премії "Тоні" у жовтих кроксах.

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