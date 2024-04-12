У золотій сукні та масивних сережках: чарівна Анджеліна Джолі вийшла на червону доріжку

Анджеліна Джолі відвідала прем'єру бродвейського мюзиклу "Аутсайдери" — вистави-адаптації однойменного кримінального фільму Френсіса Форда Копполи 1983 року. У цьому проєкті акторка була продюсеркою.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

На червоній доріжці вона з'явилася в луку золото-коричневого кольору, який включав елегантну однотонну шовкову сукню-комбінацію та коричневу накидку-кейп.

Доповнювали її вбрання туфлі на підборах трендового відтінку марсала, а також масивні сережки у вухах у вигляді ромбів, каблучка з величезним діамантом та клатч.

Анджеліна Джолі, а на задньому фоні її син та дочка / Фото: Associated Press

Волосся Анджеліна уклала в улюблену об'ємну зачіску з легкими локонами, а також завершила образ червоною помадою на губах, яку вона носить дуже рідко.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Цей захід із суперзіркою відвідали двоє з її шести дітей – дочка Вів'єн та син Пакс.

Анджеліна Джолі, а на задньому фоні її син та дочка / Фото: Associated Press

Анджеліна Джолі та її дочка / Фото: Associated Press

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