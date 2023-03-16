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У золотій сукні та масивному взутті: Кіра Найтлі на шоу в Нью-Йорку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
980
Час на прочитання
1 хв
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У золотій сукні та масивному взутті: Кіра Найтлі на шоу в Нью-Йорку

Кіра Найтлі / Фото: Getty Images

Британська акторка Кіра Найтлі відвідала вчора The Tonight Show, куди приїхала розповісти про свій новий фільм "Бостонський душитель".

У фільмі Найтлі грає репортерку Лоретті Маклафлін, яка першою розповіла історію та пов'язала, начебто, не пов'язані між собою вбивства.

На шоу акторка приїхала в золотій сукні нижче колін з об'ємними рукавами, доповнивши вбрання масивним взуттям на платформі та підборах та зі шнурівкою. Кіра розпустила волосся та зробила макіяж з акцентом на очі.

Кіра Найтлі / © Getty Images
Кіра Найтлі / Фото: Getty Images

Днем раніше Кіра Найтлі разом із командою фільму відвідала спецпоказ фільму у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Там Кіра з'явилася у чорній корсетній сукні від Vivienne Westwood та босоніжках на платформі та високих підборах.

Кіра Найтлі / © Associated Press
Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
980
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