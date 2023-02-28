У золотій сукні та металевому чокері: Тесса Томпсон на прем'єрі фільму про боксера

У Лос-Анджелесі відбувся прем'єрний показ третьої частини драматичного фільму про боксера "Крід". На червону доріжку заходу вийшли зірки картини, серед яких була й 39-річна акторка Тесса Томпсон.

Знаменитість з'явилася перед камерами у приталеній золотій сукні від бренду Wiederhoeft, яка була представлена зовсім нещодавно в колекції осінь-зима 2023.

Сукня була повністю розшита біссером, а декольте у неї прикрашало драпування. Брительок у сукні не було, однак ззаду був високий розріз на спідниці.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Образ акторка доповнила чорними туфлями-човниками, металевим чокером та кількома золотими каблучками.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Також вона зробила манікюр у чорному відтінку та уклала волосся у легку хвилю.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

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