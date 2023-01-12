У золотій сукні та на підборах: ефектну Пріянку Чопру сфотографували після презентації косметики

Зірка обрала сміливе вбрання у яскравому кольорі.
Акторка та власниця титулу "Міс світу-2000" Пріянка Чопра потрапила під приціл фотографів у Лондоні, у престижному районі, після гламурної вечірки організованої косметичним брендом Max Factor, який випустив з Чопрою спільну колекцію.
Для Пріянки ця співпраця з Max Factor стала першою. На презентації колекції косметики модель розповіла про новинки, а також еффектно з'явилася перед гостями.
Деякими кадрами із заходу Max Factor поділилися з підписниками у Instagram.
Для вечірки колишня Міс світу одягла золоту сукню до колін з ефектним декольте та рюшею на спідниці. Доповнили лук Пріянки яскравий макіяж та туфлі-човники у золотому кольорі.
Читайте також: