У золотій сукні та на підборах: ефектну Пріянку Чопру сфотографували після презентації косметики

Акторка та власниця титулу "Міс світу-2000" Пріянка Чопра потрапила під приціл фотографів у Лондоні, у престижному районі, після гламурної вечірки організованої косметичним брендом Max Factor, який випустив з Чопрою спільну колекцію.

Для Пріянки ця співпраця з Max Factor стала першою. На презентації колекції косметики модель розповіла про новинки, а також еффектно з'явилася перед гостями.

Деякими кадрами із заходу Max Factor поділилися з підписниками у Instagram.

Для вечірки колишня Міс світу одягла золоту сукню до колін з ефектним декольте та рюшею на спідниці. Доповнили лук Пріянки яскравий макіяж та туфлі-човники у золотому кольорі.

Пріянка Чопра / Фото: Getty Images

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