У золотій сукні та з масивними сережками: ефектна Дженніфер Лопес на обкладинці глянцю

54-річна актриса, співачка та бізнес-леді – Дженніфер Лопес – стала головною зіркою свіжого номера американського глянцю. На обкладинці вона з'явилася у золотій сукні Ralph Lauren на одне плече та у масивних сережках Schiaparelli. Волосся її було зібране в гладкий низький пучок, а на обличчі був макіяж з акцентом на очі.

Також Джен приміряла інші ефектні вбрання: чорну сукню з прозорим декольте, чорну оксамитову сукню з одним рукавом, а також латексний боді, який доповнила червоною фатою.

Зараз Лопес займається просуванням свого першого за багато років студійного альбому під назвою "This Is Me… Now". Його реліз запланований на 16 лютого 2024 року, і він включатиме 13 треків.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес підкреслила гарну фігуру сукнею від польського бренду. Вона одягла нюдову сукню з куліскою по всій довжині і тканинною квіткою біля шиї від польського бренду Magda Butrym з колекції весна-літо 2024.

Дженніфер Лопес одягла сукню від польського бренду / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

