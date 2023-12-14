У золотій сукні та з мікросумкою: топмодель Лаїс Рібейро продемонструвала гарний вечірній образ

33-річна бразильська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret — Лаїс Рібейро — відвідала захід, організований брендом Dolce&Gabbana та платформою Farfetch.

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Для виходу у світ Лаїс обрала красиву закриту золотисту сукню, яку доповнила чорною мікросумкою Dolce&Gabbana, босоніжками на високих підборах та сережками з великими краплинними перлинами. Волосся дівчина зібрала у низький хвіст, а у макіяжі зробила акцент на винній помаді.

Лаїс Рібейро / Фото: Instagram Лаіс Рибейро

Нагадаємо, влітку минулого року Лаїс Рібейро вийшла заміж. Вона пов'язала себе шлюбом з колишнім професійним баскетболістом Жоакімом Ноа під час романтичного весілля на пляжі перед їхніми близькими друзями та родиною в її рідній країні Бразилії.

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