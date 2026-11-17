Керрі Вашингтон / © Associated Press

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Американська акторка Керрі Вашингтон відвідала щорічний благодійний галавечір Baby2Baby Gala, який відбувся у Західному Голлівуді. Для виходу на червону доріжку зірка серіалу «Скандал» обрала ефектне вбрання від Oscar de la Renta.

Керрі Вашингтон / © Associated Press

49-річна акторка з’явилася у золотій сукні з колекції осінь-зима 2026. Модель без рукавів вирізнялася незвичайним декором: все вбрання було прикрашене безліччю тонких мерехтливих ниток бахроми, які красиво рухалися під час кожного кроку й створювали ефект сяйного водоспаду.

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Керрі доповнила свій образ золотистими босоніжками Gianvito Rossi, бронзовим клатчем та витонченими сережками. Особливу увагу привернула й зачіска акторки — коротке каре з ефектом «мокрого» укладання, яке підкреслило риси її обличчя.

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Керрі Вашингтон / © Associated Press

Також серед гостей заходу були помічені Кеті Перрі та Джастін Трюдо, а також модель Міранда Керр із чоловіком-мільярдером.

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